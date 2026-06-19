O MIRANTE dos Leitores | 19-06-2026 21:00
Criança ferida em colisão na Golegã foi a notícia mais vista da semana
foto ilustrativa
A notícia sobre a criança que ficou em estado grave após uma colisão entre uma trotinete e um carro, na Golegã, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE.
A notícia sobre a criança que ficou em estado grave após uma colisão entre uma trotinete e um carro, na Golegã, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque o vídeo da ambulância em urgência que ficou presa no trânsito na Ponte da Chamusca; a apresentação da maquete do Hospital da Luz Ribatejo na Feira Nacional da Agricultura; a apresentação pública do projecto Viva Mundo, um mega parque temático que promete transformar Santarém e a região e ainda a notícia da morte de Teresa Pereira, no hospital onde trabalhou, depois de esperar meia hora por socorro.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1775
17-06-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1775
17-06-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1775
17-06-2026
Capa Vale Tejo
17-06-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região