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O MIRANTE dos Leitores | 19-06-2026 21:00

Criança ferida em colisão na Golegã foi a notícia mais vista da semana

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A notícia sobre a criança que ficou em estado grave após uma colisão entre uma trotinete e um carro, na Golegã, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE.

A notícia sobre a criança que ficou em estado grave após uma colisão entre uma trotinete e um carro, na Golegã, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque o vídeo da ambulância em urgência que ficou presa no trânsito na Ponte da Chamusca; a apresentação da maquete do Hospital da Luz Ribatejo na Feira Nacional da Agricultura; a apresentação pública do projecto Viva Mundo, um mega parque temático que promete transformar Santarém e a região e ainda a notícia da morte de Teresa Pereira, no hospital onde trabalhou, depois de esperar meia hora por socorro.

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