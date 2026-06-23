Alerta para os autarcas de Foros de Salvaterra

Mais uma vez, com vista a melhorar as condições de vida dos terráqueos que por estas zonas circulam, venho por meio alertar para a necessidade da marcação de passadeira na Rua do Agricultor de modo a unir os passeios existentes (ver foto) junto a cruzamento do campo de bola... provavelmente esta não é a única em falta.

Mais uma vez, com vista a melhorar as condições de vida dos terráqueos que por estas zonas circulam, venho por meio alertar para a necessidade da marcação de passadeira na Rua do Agricultor de modo a unir os passeios existentes (ver foto) junto a cruzamento do campo de bola... provavelmente esta não é a única em falta.

De modo a facilitar a mobilidade verde e para que as bicicletas possam ter acesso à via própria, marcada ao redor da escola básica dos Foros de Salvaterra era importante haver rampas de acesso nos passeios para que os veículos de tração humana possam com facilidade aceder aos passeios. A mesma situação acontece na Rua do Pinhal.

Esta solução já se encontra em outros pontos da freguesia não sei porque é que não foi considerada aqui. Nota: Na altura da construção dos passeios na zona fiz esta observação das rampas mas parece que, lamentavelmente, foi completamente ignorada.

Mário Reynaud