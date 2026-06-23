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O MIRANTE dos Leitores | 23-06-2026 21:24

Azambuja não cede ao oportunismo do PAN: segurança e tradição andam juntas

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O incidente na Feira de Maio, onde um toiro fugiu, gerou um aproveitamento político oportunista por parte do PAN, que tenta cancelar a identidade da nossa região em vez de resolver falhas práticas.

O incidente na Feira de Maio, onde um toiro fugiu, gerou um aproveitamento político oportunista por parte do PAN, que tenta cancelar a identidade da nossa região em vez de resolver falhas práticas. A defesa da tradição não ignora a necessidade de manutenção das tronqueiras, exigindo-se que a Câmara de Azambuja invista na modernização da segurança com novas estruturas. A solução passa por candidaturas a fundos para a substituição total das tronqueiras em 1 a 2 anos, blindando a nossa cultura.
É imperativo compreender que a identidade de um povo não se apaga por decreto. A Feira de Maio é um pilar vivo da nossa história, e protegê-la exige a coragem de assumir investimentos estruturais sérios. Mais do que uma reação a um incidente isolado, o que se exige à Câmara Municipal é um compromisso inabalável com o futuro de Azambuja. Não permitiremos que vozes externas, alheias à nossa realidade e cultura, ditem o fim de um legado que é de todos e para todos.
Gabriel Aleixo de Pina Aluno que representou a Escola Secundária do Cartaxo, a cidade e Portugal no programa Euroscola

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