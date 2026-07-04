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O MIRANTE dos Leitores | 04-07-2026 10:00

Chineses apanhados a produzir droga em Alcanhões já estão na prisão foi a notícia mais vista da semana

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A notícia sobre os chineses que foram apanhados a produzir droga em Alcanhões e que já estão na prisão foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE.

A notícia sobre os chineses que foram apanhados a produzir droga em Alcanhões e que já estão na prisão foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque a notícia da morte de Maria Elisa Figueiredo, apresentada como a mulher que abriu caminho quando mandavam as mulheres ficar em casa. A merecer igualmente a atenção dos leitores o vídeo sobre a chegada de 16 autocarros eléctricos à Lezíria do Tejo para a rede de transportes públicos; o vídeo sobre o regresso das Festas de São Pedro e da Cidade a Alverca do Ribatejo; e a notícia sobre a procura, pela GNR, de cinco suspeitos de agressões a dois homens em Benavente.

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