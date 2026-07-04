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O MIRANTE dos Leitores | 04-07-2026 21:00

Venda da Jodel foi a notícia mais vista da semana em Economia

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A notícia sobre a venda da Jodel, que entrou em insolvência, e cuja escritura é assinada esta semana, foi a mais vista da semana na secção de Economia de O MIRANTE.

A notícia sobre a venda da Jodel, que entrou em insolvência, e cuja escritura é assinada esta semana, foi a mais vista da semana na secção de Economia de O MIRANTE. Também em destaque a notícia sobre o Hospital da Luz Ribatejo que se prepara para abrir ao público em Santarém. A merecer igualmente a atenção dos leitores o Moinho do Canto Residence, que reforça a oferta turística de Rio Maior; e a inauguração das novas instalações da Marco Aguiar Automóveis, que reforça a aposta na Chamusca.

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