“É uma vergonha estamos desde o ano da chegada do homem à Lua para decidir onde é o aeroporto”

Portugal deve muito aos fundos comunitários. Somos um país completamente transformado através destes. Mas com as novas adesões à União Europeia previstas, temos de nos preparar para deixarmos de os ter.

Obtenho informação que me pode ser útil, através da leitura de jornais diários e semanais. Vejo também um telejornal por dia e ouço muita rádio. A rádio acompanha-me nas viagens pelo distrito de Santarém. Evito o algoritmo das notícias das redes sociais.

Os poderes públicos devem saber comunicar melhor, nomeadamente para os mais jovens. É um grande desafio. Modernizar, inovar e ir ao seu encontro faz parte do papel de todos os que estão ao serviço da causa pública. Podemos sempre fazer mais e melhor.

Devemos ser sempre optimistas e acreditar que o mundo e a nossa vida pessoal podem mudar para melhor. É por isso que procuro ser um pouco melhor do que ontem, todos os dias. É essa a minha forma de estar na política, mas principalmente na vida, com confiança, dedicação e proximidade.

Tomar é um concelho que apresenta amplos recursos naturais, culturais e históricos. É um concelho onde o ensino superior continua a fazer inovação e com pessoas que têm um grande amor ao seu lugar. Um concelho que permite uma boa qualidade de vida. Logo, é uma terra com muito futuro.

A criação de uma NUT2 (no fundo, uma nova CCDR) que envolva o Médio Tejo, Lezíria do Tejo e Oeste dará mais consistência à região. Isso permitirá sermos donos dos nossos destinos e dos fundos comunitários. A actual situação de uma região - dividida a nível de fundos comunitários (Alentejo e Centro), mas todas integrantes da CCDR Lisboa e Vale do Tejo - não faz sentido. E a alteração dessa realidade pode trazer melhores investimentos para a nossa região.

Estamos desde 1969, ano da chegada do primeiro homem à Lua, para decidir onde é o aeroporto. É uma vergonha histórica para os poderes públicos e algo que os nossos cidadãos não perdoam. Perdemos milhões de euros por ano pela não decisão. Sobre a vinda do mesmo para a região, só posso dizer que, a concretizar-se, a aplaudo e será muito positiva para todos, incluído para o país e a sua coesão.

Sou um amante do estudo da História. É crucial para compreendermos o presente, projectarmos o futuro e para aprendermos com os erros, a fazer as escolhas certas. Tudo faz parte da nossa aprendizagem, até os momentos menos bons que todos atravessamos, em um ou outro período.

Em trinta anos passamos a ter melhores acessibilidades (ainda com muita coisa para resolver como o IC3, ou a travessia do Tejo), mais acesso ao ensino e melhores infra-estruturas de saúde.

O maior fracasso da região foi o fim da sua identidade e perda de força, devido à divisão para efeito de fundos comunitários ou turismo. E o fim do Governo Civil de Santarém, que era um factor de unidade.

