Rio Maior está no top 10 dos municípios com maior financiamento atribuído pelo PRR

As nossas gentes são a nossa maior riqueza. Na política, na economia, na cultura, na nossa vida do dia-a-dia. Tudo é feito por pessoas e para pessoas. É este capital humano, com a experiência e visão de gerações mais antigas e a audácia dos mais novos, que concretiza o desenvolvimento da nossa região.

A região tem tido um maior desenvolvimento nos últimos anos impulsionada também pelo turismo. No caso de Rio Maior tivemos um grande crescimento nessa área. E o número de empresas que escolheram o concelho para se fixar também cresceu. Nem os tempos mais exigentes que atravessámos reduziram a procura de Rio Maior por parte de diversos investidores. Tudo isto é o resultado da estratégia de desenvolvimento que a câmara municipal tem vindo a implementar.

Há infra-estruturas importantíssimas para a região que não podem ser esquecidas. A nova versão do plano para a Linha de Alta Velocidade, que anteriormente tinha prevista a Estação do Oeste em Rio Maior, deslocaliza esta mesma estação para Leiria. É uma perda para a região que tem de ser denunciada.

A criação de uma nova NUT que agregue Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste é uma oportunidade única para colocar a região a falar a uma só voz. Neste tema Rio Maior pode desempenhar um papel fundamental sendo o concelho onde estas três regiões se juntam e por isso o local ideal para acolher a CDDR desta nova NUT.

Planear é fundamental para projectarmos um futuro melhor. São os planos que fazemos hoje que vão definir o sucesso de amanhã. A Câmara Municipal de Rio Maior tem em marcha uma Estratégia de Desenvolvimento Económico – Rio Maior 2030 que estabelece medidas e objectivos em quatro eixos (Indústria e Serviços; Acção Social, Saúde, Educação e Cultura; Turismo e Desporto) e que é uma linha orientadora para tornar Rio Maior o melhor município para viver, investir e visitar.

A vinda do aeroporto para a região irá abrir novas oportunidades económicas e tudo farei para que se concretize. Não podemos continuar a adiar uma decisão que anda a ser discutida há 50 anos. A escolha da localização necessita, no meu entender, de maior coragem e seriedade do ponto de vista político. No caso de Santarém, o facto de reunir investimento privado é garantia de maior celeridade nos processos de decisão, maior rapidez na sua implementação e de mais rigor na sua gestão. Sou um defensor da actividade privada, devidamente enquadrada por políticas que garantam a clareza e o serviço público, que a actividade exige.

Foi o poder local democrático que mais directamente contribuiu para o desenvolvimento de Portugal nas últimas décadas. Foram as autarquias que garantiram ao cidadão o acesso aos serviços. Foram as autarquias da região que fizeram com que as cidades, vilas e aldeias, que compõem o nosso território, possam hoje fazer parte de um Portugal desenvolvido. Está na hora do Estado Central fazer a sua parte, realizando investimentos estruturantes que consigam ir ao encontro das necessidades da região.

Os fundos comunitários são um motor de desenvolvimento e têm de ser bem aplicados. Dou um exemplo: Rio Maior está no top 10 dos municípios com maior financiamento atribuído por parte do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Estas verbas, na ordem dos 24 milhões de euros, vão permitir a realização de projectos estruturantes para o município, até 2026, como a requalificação da N114, a requalificação da Área de Acolhimento Empresarial (AAE), que vai trazer mais e melhor emprego e a construção da Residência do Estudantes, tão necessária para dinamizar o ensino superior.

O município de Rio Maior comunica através de diferentes plataformas com o objectivo de chegar a todos os munícipes. O Boletim Municipal chega a 11 mil casas e, portanto, a todo o concelho. As redes sociais são outra plataforma de comunicação muito importante, bem como o site da câmara municipal, onde estão disponíveis todos os contactos, informações e serviços do Município. O feedback é muito positivo, quer nas redes, quer nas conversas que tenho todos os dias com os munícipes.

Gostaria de deixar a todos, em especial aos riomaiorenses, uma mensagem de esperança. Todos vamos ouvindo na comunicação social, e sentindo nas nossas carteiras, aquele que poderá ser o início de um ciclo económico desafiante. Às autarquias caberá, mais uma vez, o fundamental papel de estar ao lado das suas populações, garantindo a dignidade e o conforto das mesmas. A população tem sido inexcedível na dedicação à sua terra. É por isso que acredito que Rio Maior vai, mais uma vez, ultrapassar estas dificuldades com o brio e a distinção que caracteriza o nosso povo.