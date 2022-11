1 milhão de visualizações na edição online de Aniversário e Galardão Empresa do Ano

As mais de duas dezenas de vídeos relacionados com a cerimónia de entrega dos Galardões Empresa do Ano organizada por O MIRANTE e os mais de 50 artigos do especial de Aniversário de O MIRANTE foram os mais vistos da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de um milhão de leitores.