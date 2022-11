Patrocinadores dizem que reconhecer o trabalho dos empresários é reconhecer a região

Os patrocinadores dos Galardões Empresa do Ano atribuídos por O MIRANTE no dia 17 de Novembro, no Convento de São Francisco, em Santarém, destacaram o reconhecimento do valor e a dedicação dos empresários galardoados.

Nuno Palhinha, em representação do Novo Banco, que patrocinou o prémio Jovem Empresária, destacou ter sido “uma honra” poder premiar jovens empresários com talento e com um grande futuro pela frente, salientando que “se o Novo Banco poder ajudar cá estaremos”, vincou. O prémio Micro-Empresa entregue à Prink de Alverca foi patrocinado pelos CTT e José Pedro Raimundo disse ser uma honra a empresa de correio estar associada a esta iniciativa e ao tecido empresarial português. “Procuramos incessantemente a inovação e soluções que possam dar resposta ao tecido empresarial neste mundo em transformação como é o mundo digital”, afirmou.

O prémio Prestígio foi entregue ao Casal da Coelheira e João Moutão do Instituto Politécnico de Santarém valorizou a iniciativa do jornal por considerar que nem sempre o trabalho dos empresários é devidamente reconhecido. “Os vinhos do Ribatejo são melhores do que os dos socalcos do Douro”, brincou, lembrando que a aproximação aos empresários e dar resposta às suas necessidades é uma prioridade para o IPS. “Nem sempre essa ligação tem funcionado e para nós é prioridade máxima. Devem por isso também ser exigentes com o politécnico para ele poder cumprir a sua missão de ser uma resposta para os empresários e da nossa parte poderão contar com esse empenho”, prometeu.

A Escola Profissional do Vale do Tejo patrocinou o prémio Carreira Empresarial. Salomé Rafael não pôde estar presente e foi Bernardo Emídio a representá-la. O director-geral de O MIRANTE, Joaquim António Emídio, aproveitou a oportunidade para lembrar que a Escola Profissional do Vale do Tejo foi também a escola dos seus filhos.

O prémio Excelência Empresarial foi atribuído à Dunany Foods de Samora Correia e Rita Anastácio, pró-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, celebrou com os vencedores os 40 anos do IPT e garantiu que a ligação à comunidade é para continuar. “Estamos ao serviço da região, dos empresários e da comunidade. Contem connosco, procurem-nos. Parabéns a todos os empresários por todo o trabalho que desenvolvem ao longo do ano”, referiu.

Apoiar empreendedores é uma honra

O prémio Empresa do Ano foi entregue à Sugal. Marco Fernandes, presidente da comissão executiva da Garval, destacou o imenso gosto com que a empresa se associou à iniciativa. “Muitos conhecem a Garval porque têm parcerias. Para nós é muito estimulante esta parceria com O MIRANTE. As razões para o nosso sucesso são as suas pessoas, a proximidade e o impacto que podemos criar nos territórios”, lembrou. A PME do Ano foi entregue à empresa Frescura Aromática e Frederico Roque da patrocinadora Roques Vale do Tejo, destacou o facto de também ser uma empresa familiar que trabalha para as pessoas e as empresas da região. “Colaboramos todo o ano com O MIRANTE, o que é uma honra, e por isso era obrigatório estarmos aqui hoje a dar os parabéns aos premiados”, afirmou.

O prémio Empresa Mais Exportadora foi entregue à Salm Portugal e foi patrocinado pela Águas de Santarém. Ramiro Matos, presidente do conselho de administração, elogiou a iniciativa, lembrando que excelência puxa excelência e ajuda a dar novo ânimo ao sector empresarial. “A AS procura no seu dia-a-dia a excelência da sua gestão e qualidade do serviço. É bom ver empresas dos mais variados sectores serem distinguidos e dar a conhecer muitas das suas qualidades que, em alguns casos, até podem estar escondidas”, defendeu.

A Rodoviária do Tejo voltou a associar-se à iniciativa e patrocinou o prémio Mulher Empresária, entregue a Maria Emília Santos, franchisada da McDonalds. Orlando Ferreira da empresa de transportes destacou o papel da entidade na preparação da região para os desafios do futuro. “Neste contexto virado do avesso, continuamos a aprender todos os dias e queremos continuar a ser reconhecidos como um património do futuro”, vincou.