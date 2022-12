As reportagens de O MIRANTE com os empresários que receberam os Galardões Empresa do Ano foram as mais vistas da semana.

Reportagens do Galardão Empresa do Ano foram as notícias mais vistas

As reportagens de O MIRANTE com os empresários que receberam os Galardões Empresa do Ano foram as mais vistas da semana com cerca 700 mil leitores a interessar-se e a procurar saber mais sobre as empresas e os empresários galardoados no site e redes sociais de O MIRANTE na internet.

Em destaque ainda a notícia sobre o abandonado bairro da EDP no Castelo do Bode; as notícias sobre o acidente de viação que vitimou mãe e filha no Cartaxo; o vídeo e a reportagem sobre a Canja à Vilafranquense e a entrevista com Rogério Paixão, o feirante que se fez empresário de sucesso.