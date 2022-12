O MIRANTE vai editar uma revista sobre Energia, Arquitectura, Imobiliário e Engenharia

partilhe no Facebook

O departamento comercial de O MIRANTE vai editar uma revista dedicada a quatro áreas importantes da economia portuguesa que vive um dos melhores momentos apesar da crise mundial e do aumento dos preços na aquisição de alguns bens essenciais. Energia, Arquitectura, Imobiliário e Engenharia são as quatro áreas que queremos abordar num projecto editorial para o qual vamos convidar empresas e empresários da região ribatejana e da região Oeste. O MIRANTE tem um sector comercial que nos últimos tempos editou vários projectos entre os quais as 500 Maiores Empresas da Região que foi um êxito editorial e de participação publicitária. A revista Energia, Arquitectura, Imobiliário e Engenharia, já tem a participação garantida de algumas empresas de referência e a participação editorial de agentes ligados ao sector. A edição será em formato revista e abordará questões locais, regionais e nacionais, já que dificilmente a vasta região ribatejana escapa ao que de bom e de melhor se faz pelo país.