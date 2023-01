O MIRANTE com 20 milhões de visualizações e 5 milhões de utilizadores únicos

Mesmo com um site provisório durante grande parte do ano as visualizações das notícias de O MIRANTE subiram em relação ao ano anterior.

O site de O MIRANTE durante o ano de 2022 registou cerca de 20 milhões de páginas vistas, valor que corresponde a mais de cinco milhões de utilizadores únicos. Mesmo com um site provisório durante grande parte do ano as visualizações das notícias de O MIRANTE subiram em relação ao ano anterior.

Os leitores de O MIRANTE online são na sua maioria do sexo masculino (54%) e 60% encontram-se na faixa etária dos 18-34 anos. Os leitores das zonas de Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Braga, Leiria, Entroncamento, Alverca, Montijo, Tomar, Fátima e Rio Maior, por esta ordem, são os que mais acedem aos sítios diário e semanal de O MIRANTE. A nível internacional o maior número de acessos registou-se no Brasil, França, Estados Unidos da América, Suíça e Reino Unido, também por esta ordem em termos de número de acessos.