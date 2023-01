Empresa Terra Branca foi reconhecida pelo Governo por promover a igualdade salarial entre homens e mulheres

A empresa Terra Branca-Comunicação Social, Lda, foi recentemente distinguida por vários organismos ligados ao Governo por promover a igualdade salarial entre homens e mulheres. A distinção foi da responsabilidade da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego - CITE, e visa premiar a Terra Branca pelas suas boas práticas na promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de igual valor.

O certificado, que chegou à administração da Terra Branca, vem assinado e junta os logos do Governo da República Portuguesa, Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, Autoridade para as Condições de Trabalho e Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Segurança Social.

A Terra Branca é uma empresa dos mesmos sócios da empresa Vale do Tejo, proprietária de O MIRANTE, e há mais de três dezenas de anos que se dedica a trabalhos na área da publicidade e consultoria, entre outros.