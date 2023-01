"Corrida" na Ponte das Lezírias acaba mal para condutor de Porsche foi a mais vista do ano

As notícias mais vistas do ano foram: “Corrida na Ponte das Lezírias acaba mal para condutor de Porsche; "Chegaram a casa e tinham um poste encostado à janela"; “O pesadelo de uma trabalhadora no Hotel dos Templários em Tomar”; “Professora do Politécnico de Tomar encontrada sem vida”; “Sonho da vida de família de Constância estragado por herbicida proibido”; “Detido condutor que atropelou mortalmente Carlos Constantino” e “GNR em Lisboa quis dar nas vistas e arranjou um problema em Santarém”.

Os leitores de O MIRANTE online são na sua maioria do sexo masculino (54%) e 60% encontram-se na faixa etária dos 18-34 anos. Os leitores das zonas de Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Braga, Leiria, Entroncamento, Alverca, Montijo, Tomar, Fátima e Rio Maior, por esta ordem, são os que mais acedem aos sites diário e semanal de O MIRANTE. A nível internacional o maior número de acessos registou-se no Brasil, França, Estados Unidos da América, Suíça e Reino Unido, também por esta ordem em termos de número de acessos.