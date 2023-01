Vídeos de O MIRANTE com 4 milhões de visualizações em 2022

Os cerca de 300 vídeos de O MIRANTE publicados no site e nas redes sociais do jornal na Internet somaram, durante o ano de 2022, cerca de 4 milhões de visualizações. A maioria das visualizações tem origem na rede social Facebook, seguindo-se as geradas no site de O MIRANTE e no Youtube. Os vídeos mais vistos do ano foram: “Automóvel retirado do fundo da albufeira do Castelo do Bode”; “Chegaram a casa e tinham poste encostado à janela”; “Lula ganha as eleições no Brasil”; “O último adeus a Fábio Guerra na Escola Prática de Polícia de Torres Novas”; “Centenas despedem-se da páraquedista Alexandra Serrano Rosa”; "Dezenas de porcos morrem em despiste de camião no Couço”; “Filho de utente confronta ministra e administração do Hospital de VFX com problemas na unidade”.