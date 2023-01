Entrevista com Sandra May foi a mais vista da semana

A entrevista com Sandra May, a bailarina que já foi sargento no Exército e que está a dar os primeiros passos no mundo dos livros, foi a mais vista da semana.

A entrevista com Sandra May, a bailarina que já foi sargento no Exército e que está a dar os primeiros passos no mundo dos livros, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 70 mil leitores a procurar saber mais sobre a entrevistada. As notícias de O MIRANTE sobre a busca das autoridades por Filipe Silva e Cátia Gonçalves, desaparecidos desde Dezembro, também tiveram números semelhantes. Em destaque ainda as notícias sobre Luís Victor, do Cartaxo, que assinou pelo Sporting; o jovem jogador do Aveiras de Cima que viu um cartão branco por desportivismo; os assaltos violentos na Calhandriz que estão a deixar a população em sobressalto e a notícia sobre a madrugada de vandalismo em Torres Novas e Riachos.