Preocupação com o bem estar dos outros em primeiro lugar

O orçamento municipal de Torres Novas tem uma crescente preocupação com a área social em alturas de maior crise económica. À decisão da maioria socialista que governa a câmara não é alheia a permanente postura humanista do presidente do executivo. Pedro Ferreira é alguém que toda a vida mostrou preocupação com o bem-estar dos outros e que sempre valorizou a condição humana acima de tudo. A meio do seu terceiro e último mandato aquelas qualidades estão intactas apesar das múltiplas áreas que requerem a sua atenção e às quais tem sabido dar respostas que os cidadãos valorizam, o que se reflecte em sucessivas maiorias absolutas a nível eleitoral. Entre os pelouros que atribuiu a si próprio está, significativamente, o da Coesão Social e Habitação.

Natural de Torres Novas, onde sempre viveu, Pedro Paulo Ramos Ferreira, começou a trabalhar depois de concluir o ensino secundário. Foi Técnico Oficial de Contas e Inspector de Seguros antes de entrar na política tendo sido vice-presidente da câmara durante vinte anos e, desde há dez anos, presidente.

A licenciatura em Ciências Sociais foi feita depois dos 50 anos. A área social foi a que sempre o apaixonou e ainda apaixona. Foi um dos fundadores do CRIT - Centro de Reabilitação e Integração Torrejano - e seu presidente até entrar na vida autárquica. Ainda faz parte da assembleia-geral.