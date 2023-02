Uma organização dinâmica que vai sempre mais longe para ajudar quem precisa

A Liga dos Amigos do Hospital de Santarém (LAHS), Instituição Particular de Solidariedade Social, foi criada a 22 de Março de 1988 pela mão de dois conhecidos médicos de Santarém, Edmundo Albergaria e Correia de Lima e tem desenvolvido um importante trabalho no apoio a doentes e familiares.

Graças ao seu dinamismo inaugurou em 2007 a Unidade de Cuidados Continuados, Dr. Albergaria Martins, com apoio médico, de enfermagem e de fisioterapia. O trabalho é desenvolvido por cerca de 40 pessoas, incluindo voluntários.

A Liga dos Amigos do Hospital de Santarém desenvolve iniciativas e tem actividades para obtenção de fundos e é apoiada por contribuições de amigos. Explorou o bar no edifício do hospital. Tem associados que pagam quotas e inúmeros voluntários.

O último programa de apoio à população chama-se Vida Sénior e tem como objectivo oferecer mais saúde e bem-estar aos seniores do concelho de Santarém através da prevenção e promoção de hábitos de vida saudáveis. Tem ainda um outro, denominado Crescendo, com apoio a grávidas. A construção de um Lar de idosos no terreno contíguo à Unidade de Cuidados Continuados, junto ao Hospital Distrital de Santarém, é o próximo objectivo da Liga dos Amigos do Hospital de Santarém.