Personalidades do Ano a 2 de Março em Tomar

O MIRANTE vai organizar a cerimónia da entrega dos Prémios Personalidades do Ano no dia 2 de Março no cine Teatro Paraíso, pelas 17h00. Depois de divulgarmos o nome de Carlos Mineiro Aires esta semana divulgamos nas páginas desta edição as personalidades nas áreas Política, Cultura e Excelência. Na próxima semana continuaremos a divulgar as escolhas dos jornalistas e da administração de O MIRANTE.