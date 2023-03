Sítio de O MIRANTE com meio milhão de visualizações numa semana

O sítio de O MIRANTE na Internet alcançou cerca de meio milhão de visualizações numa semana. A notícia sobre os moradores de uma urbanização em VFX que têm vivido um pesadelo por causa do ruído da A1 foi a mais vista da semana com cerca de 150 mil visualizações. Com números semelhantes a notícia sobre Fernando Duarte que foi multado com uma motorizada que não sai da garagem há anos. Em destaque ainda a notícia sobre o bebé que caiu de um sexto andar no Carregado; a notícia sobre o depoimento de Cristina Branco em tribunal na sequência do processo sobre o acidente que vitimou Sara Carreira; a notícia sobre um empresário de Vila Franca de Xira que foi roubado em 138 mil euros por piratas informáticos e os vídeos sobre as Festas de S. José que decorreram em Santarém.