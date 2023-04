Notícias do diário online e do semanário O MIRANTE tiveram um milhão de visitantes únicos no primeiro trimestre de 2023

O MIRANTE com 4 milhões de páginas vistas no primeiro trimestre do ano

O site de O MIRANTE registou cerca de quatro milhões de páginas vistas, valor que corresponde a mais de um milhão de utilizadores únicos durante o primeiro trimestre de 2023. Este valor representa uma subida de quase 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. As notícias mais lidas do ano até esta data foram; "Multada duas vezes na mesma noite por ter os carros estacionados à porta de casa"; "Tomar os medicamentos para baixar o colesterol é mil vezes mais seguro que ficar a pensar nas contra-indicações"; Multado com motorizada que não sai da garagem há anos"; Hospital de Vila Franca de Xira acusado de violência obstétrica" e "Motoristas da Carris perdem-se a conduzir no concelho de VFX".

Os leitores de O MIRANTE online são na sua maioria do sexo masculino (54%) e 60% encontram-se na faixa etária dos 18-34 anos. Os leitores das zonas de Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Braga, Leiria, Entroncamento, Alverca, Montijo, Tomar, Fátima e Rio Maior, por esta ordem, são os que mais acedem aos sítios diário e semanal de O MIRANTE. A nível internacional o maior número de acessos registou-se no Brasil, França, Estados Unidos da América, Suíça e Reino Unido, também por esta ordem em termos de número de acessos.