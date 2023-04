Empresário de Samora encontrado morto foi a notícia mais vista da semana

A notícia sobre o empresário de Samora que estava desaparecido desde Fevereiro e foi encontrado morto foi a mais lida da semana no site e redes socias de O MIRANTE na Internet com cerca de 150 mil leitores a procurar saber mais. Com números semelhantes as notícias sobre os problemas de trânsito na Ponte da Chamusca desde que foram ligados os semáforos que estavam desactivados há cerca de ano e meio.

Ainda em destaque a notícia sobre o acidente em Tomar com um carro alegadamente furtado; a notícia sobre o suspeito de burlas que foi detido numa fila de trânsito após perseguição policial; a notícia sobre Ricardo Bento que se queixa de ter sido agredido por um militar da GNR com outros guardas a assistir e a notícia sobre a recuperação de uma viatura furtada em Azambuja no valor de 60 mil euros.