Consulta recusada a grávida no Entroncamento é a notícia mais lida

A notícia e o vídeo sobre Sara Ferreira, a grávida de risco a quem foi recusada uma consulta no Centro de Saúde do Entroncamento foi a mais vista da semana com cerca de 50 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. Com números semelhantes o vídeo sobre o arranque do FIFCA - Festival Internacional de Folclore Culturas e Artes. Ainda em destaque a notícia sobre o jovem Salvador Amorim que vai competir na Taça do Mundo de Patinagem Artística; o vídeo sobre a luta contra o cancro de Paula Menino; a notícia sobre o arranque da Scalabis Night Race e a notícia sobre as queixas por causa das multas de estacionamento em Aveiras de Cima.