Cão abandonado em apartamento na Póvoa é a notícia mais lida

A notícia sobre o cão abandonado em apartamento na Póvoa de Santa Iria foi a notícia mais lida da semana com cerca de 80 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. Com números semelhantes as notícias sobre o cadáver encontrado em Azambuja. Ainda em destaque a notícia sobre a demolição da estação de Alhandra e a desactivação da estação de VFX por causa da quadruplicação da Linha do Norte; a morte de Ramiro Marques; a notícia sobre Paula Menino que recupera de cirurgia onde foi removido o tumor no pâncreas e o vídeo sobre a segunda edição do trail da Chamusca.