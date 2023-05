Dois artigos de opinião publicados esta semana no site e redes sociais de O MIRANTE tiveram cerca de 100 mil visualizações.

Opinião em O MIRANTE com 100 mil leitores

Dois artigos de opinião publicados esta semana no site e redes sociais de O MIRANTE tiveram cerca de 100 mil visualizações. Nomeadamente o artigo da autoria de Santana-Maia Leonardo e a crónica de última página de Joaquim Emídio. Ainda em destaque os vídeos e galerias de fotos feitos durante o Festival da Biosfera e ExpoÉgua na Golegã e a “última página de honra” com Júlia Palha e Margarida Corceiro. A notícia sobre a jovem de Alcanena encontrada morta e as várias notícias sobre o cão que se encontrava fechado num apartamento na Póvoa de Santa Iria também foram das mais procuradas pelos leitores.