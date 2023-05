Vídeos de O MIRANTE com 200 mil visualizações numa semana

Os vídeos publicados esta semana no site e redes sociais de O MIRANTE tiveram cerca de 200 mil visualizações. Os assuntos que despertaram mais interesse aos leitores foram a entrada de toiros na Chamusca em Quinta-Feira de Ascensão, o vídeo do funeral de Tomás Leal, o menino de Marinhais que faleceu aos oito anos, e o vídeo sobre o campeonato XTERRA Portugal, que levou à Golegã centenas de atletas durante um fim-de-semana. No formato escrito destaque para a notícia sobre o programa das Festas de Abrantes e a entrevista com Marinete Pimentel, da rubrica Identidade Profissional. A notícia sobre o vandalismo na Semana da Ascensão na Chamusca e as várias notícias sobre a cadela que se encontrava fechada num apartamento na Póvoa de Santa Iria também foram das mais procuradas pelos leitores.