Um recado importante para os assinantes de O MIRANTE

Os CTT, são um parceiro importante no projecto editorial de O MIRANTE que sempre apostou nas assinaturas ao preço mais baixo. Não estamos, ao seguir a opção de preços baixos de assinatura, a prestar favores aos assinantes, mas a seguir uma política de promoção da leitura que é também apoiada pelo Governo ao participar com 40% no custo do envio do jornal pelo correio. Devemos ser o único jornal em Portugal que vende uma assinatura anual a 20 euros e presta um serviço que, regra geral, abrange, em todas as edições, impressa e diária online, os 23 concelhos da nossa área de influência.

Este texto é dirigido especialmente aos assinantes que nos escrevem insatisfeitos por receberem algumas vezes duas edições de O MIRANTE na mesma semana ou àqueles que recebem o jornal tarde e más horas, quando deveria chegar, no mínimo, entre quinta e sexta-feira de cada semana.

O MIRANTE tem as contas certas com os CTT e quando há problemas na entrega do jornal os leitores não podem atribuir culpas aos nossos serviços. Se há áreas da empresa em que procuramos ser perfeitos é na etiquetagem, embalagem e envio do jornal a tempo e horas. Os CTT também têm as suas desculpas para alguns atrasos em algumas semanas e não nos resta mais do que aceitar essas limitações.

Queremos deixar claro que temos uma porta aberta na empresa para aceitar reclamações que, regra geral, são atendidas quando o serviço de distribuição atrasa sistematicamente. Pedimos por isso aos assinantes que continuem a comunicar pois nunca deixaremos de atender as reclamações de forma a minimizarmos, no mais curto espaço de tempo, os atrasos na entrega do jornal nas caixas de correio.