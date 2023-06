27 dadores em recolha de sangue onde O MIRANTE foi parceiro

A campanha de recolha de sangue realizada no dia 25 de Maio em Santarém, numa iniciativa do Grupo de Dadores de Sangue de Pernes em parceria com o jornal O MIRANTE, contou com 27 dadores inscritos, 15 homens e 12 mulheres. Destaque para o facto de quatro pessoas terem dado sangue pela primeira vez.

Entretanto, o Grupo de Dadores de Sangue de Pernes tem agendadas mais duas dádivas de sangue a realizar na Casa do Campino, em Santarém. As iniciativas estão marcadas para dias 2 e 16 de Junho, sextas-feiras, entre as 15h00 e as 19h30, e contam a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.