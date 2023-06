O MIRANTE com seis milhões de páginas vistas nos primeiros 5 meses do ano

O site de O MIRANTE registou cerca de seis milhões de páginas vistas, valor que corresponde a mais de um milhão de utilizadores únicos durante os primeiros cinco meses de 2023. As notícias mais lidas do ano até esta data foram; "Multada duas vezes na mesma noite por ter os carros estacionados à porta de casa"; "Encontrado morto empresário de Samora Correia desaparecido desde Fevereiro"; "Tomar os medicamentos para baixar o colesterol é mil vezes mais seguro que ficar a pensar nas contra-indicações”; “Multado com motorizada que não sai da garagem há anos"; Hospital de Vila Franca de Xira acusado de violência obstétrica" e "Motoristas da Carris perdem-se a conduzir no concelho de VFX".