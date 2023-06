Descontentamento com Feira da Agricultura foi a notícia mais vista da semana

A notícia sobre as inovações na Feira da Agricultura que geraram uma onda de descontentamento foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 200 mil leitores.

A notícia sobre as inovações na Feira da Agricultura que geraram uma onda de descontentamento foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 200 mil leitores. Ainda em destaque a notícia sobre a homenagem ao campino António Gordo, na Feira de Maio, em Azambuja; a notícia sobre o jovem de 14 anos que esteve desaparecido durante três dias em Santarém; a notícia sobre a jovem mãe de Santarém que morreu num acidente automóvel em Setúbal e a notícia sobre Céu Serra, do Pinheiro Grande, Chamusca, que faleceu num despiste de automóvel perto de casa.