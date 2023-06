Recorde de nadador Carlos Nunes foi a mais vista da semana

A notícia sobre Carlos Nunes, o jovem nadador de Salvaterra de Magos, que bateu um recorde nacional de juniores com mais de duas décadas, foi a notícia mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 400 mil visualizações. Ainda em destaque a notícia sobre o esquema montado pela Câmara da Golegã para apanhar o funcionário que andava a roubar material; a notícia e o vídeo sobre a jovem família de Alverca que ficou sem casa na sequência de um incêndio; e as várias notícias sobre as controversas mudanças no Colete Encarnado em VFX.