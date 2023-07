Notícia sobre concerto de Mariza foi a mais lida da semana

A notícia sobre o memorável e intimista concerto que a fadista Mariza deu na Monumental Celestino Graça, em Santarém, foi a notícia mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 60 mil visualizações.

Com números semelhantes a notícia e o vídeo sobre Mário Oliveira "Café", o campino homenageado na Festa da Amizade e da Sardinha Assada em Benavente. Ainda em destaque a notícia sobre o jovem árbitro de Almeirim que esteve na final da Taça de Portugal; Festas de Alverca com cartaz atractivo e muita animação e a notícia sobre o regresso dos vendedores ao Mercado Municipal de Santarém após as obras.