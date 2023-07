Acidente mortal de Miguel Cota foi notícia mais vista da semana

A notícia sobre o trágico acidente de mota que vitimou o jovem Miguel Cota foi a notícia mais lida da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 150 mil visualizações.

A notícia sobre o trágico acidente de mota que vitimou o jovem Miguel Cota foi a notícia mais lida da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 150 mil visualizações. Com números semelhantes as notícias, vídeos e galerias de fotos sobre o arranque e desfiles da Festa dos Tabuleiros em Tomar. Ainda em destaque as notícias e vídeos sobre a Festa do Colete Encarnado, que decorreu em Vila Franca de Xira e a notícia sobre o desaparecimento de Luís Jesus Costa, empresário de Vila Franca de Xira, que acabou por ser encontrado morto numa arrecadação.