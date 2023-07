partilhe no Facebook

Festa dos Tabuleiros com mais de meio milhão de visualizações em O MIRANTE

Os vídeos, notícias e galerias de fotos de O MIRANTE sobre a festa dos tabuleiros juntaram mais de meio milhão de visualizações no site, redes sociais e canal de Youtube de O MIRANTE. O grande destaque foi o vídeo sobre o cortejo principal que decorreu no domingo. Ainda em destaque o vídeo sobre Isidro Godinho, que vive numa barraca sem condições nem apoios; a notícia sobre Manuel Bernardes que é mecânico de bicicletas há sete décadas em Vila Chã de Ourique; o acidente na A1 entre Castanheira e Carregado em que morreram duas pessoas e a história de Lúcio dos Santos, campino há 67 anos, que foi homenageado no Colete Encarnado, em Vila Franca de Xira.