Vídeos de O MIRANTE com dois milhões de visualizações

O MIRANTE publicou mais de 250 vídeos no site e nas redes sociais do jornal na Internet que somaram, durante os primeiros sete meses de 2023, mais de dois milhões de visualizações. Os vídeos em destaque resultaram das reportagens sobre a Festa dos Tabuleiros, em Tomar, que reuniram mais de 300 mil visualizações. Ainda em destaque: “Solidariedade tornou a vida de André Durães mais independente”; “Comunidade junta-se para preparar Festas dos Vales de Cima”; “Vive no meio de dejectos numa barraca na Castanheira do Ribatejo”; “Centenas despedem-se do jovem Leonardo Conceição”; “Entrada de toiros na Chamusca demorou quatro minutos e decorreu sem incidentes”; “Corpo de Filipe Silva encontrado por serralheiro a 50 metros da casa dos pais”; “Centenas de crianças abriram festejos do Carnaval em Santarém”; “Centenas de foliões no Carnaval de Samora Correia”; "e “Xira Sound Fest promete pôr Vila Franca de Xira no mapa dos festivais de música”.