Reportagem com Rui Louro foi a mais vista da semana

A história de Rui Louro foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 180 mil leitores a procurarem saber mais sobre o artesão de Alcanena. Ainda em destaque as notícias sobre os peregrinos que visitaram a região durante a Jornada Mundial da Juventude; a notícia sobre a denúncia anónima que obrigou jovens da Chamusca a irem para as piscinas da Golegã; o caso de Cidália Albuquerque que esteve oito horas à espera de ser atendida no Hospital VFX e a galeria de fotos sobre as Festas da Granja.