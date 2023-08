Suplemento de O MIRANTE sobre a Feira do Milho

A Agroglobal, também conhecida como Feira do Milho, vai realizar-se pela primeira vez no Cnema. Pedro Torres, o criador e fundador da feira, cedeu a organização do certame à administração do Cnema. A feira vai realizar-se este ano de 5 a 7 de Setembro nas instalações do Cnema, mas fora dos pavilhões onde se juntam os expositores da Feira do Ribatejo e de outras feiras de menos visibilidade realizadas ao longo do ano naquele espaço. O MIRANTE vai editar um suplemento sobre mais uma edição da Agroglobal da responsabilidade do departamento de Marketing e Publicidade.