Notícias sobre morte de bombeiro de Abrantes foram as mais vistas

As notícias sobre a morte do bombeiro Nuno Pereira, que foi encontrado sem vida na sua casa em Abrantes, foram as mais vistas da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 80 mil visualizações. Com números semelhantes as notícias sobre a morte de uma agente da Polícia de Segurança Pública, do Sardoal, que faleceu num acidente de viação em Sacavém. Ainda em destaque a notícia sobre as insólitas multas rodoviárias que Fernando Duarte, de Salvaterra de Magos, tem recebido nos últimos anos; a notícia sobre o acidente mortal no Eco Parque do Relvão que vitimou Eduardo Oliveira, natural do concelho de Abrantes; o caso do reformado de Minde a quem a Segurança Social reteve parte da reforma e a notícia sobre o plano das autoridades de Abrantes para travar a sobrepopulação de javalis.