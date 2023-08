Despedida de “Kikas” do bar "La Siesta" foi a notícia mais lida da semana

A notícia sobre a despedida da noite da empresária Maria da Conceição António (Kikas), proprietária do Bar La Siesta, no Vale de Santarém, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 250 mil visualizações. Com números semelhantes a galeria de fotos e o vídeo sobre as Festas de Samora Correia. Ainda em destaque a notícia sobre o prejuízo das Festas de Marinhais e o pedido de ajuda da comissão organizadora para pagar as dívidas; o vídeo sobre o cortejo etnográfico das Festas de Coruche; o caso de Marisa Silva que encontrou reconhecimento profissional na Suíça e a notícia sobre um assaltante que foi apanhado em flagrante em Santarém, foi apresentado a tribunal, e no próprio dia foi libertado.