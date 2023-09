Artigo de opinião de José Furtado foi a publicação mais lida da semana

O artigo de opinião, exclusivo para o online, de José Furtado sobre o aeroporto de Alverca e os custos do projecto do Campo de Tiro de Alcochete foi a notícia mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 30 mil visualizações. Com números semelhantes a reportagem com José Teles, o médico de Coruche que recebeu uma multa de um carro que está parado há quatro anos e a notícia sobre a despedida da “Kikas” do bar La Siesta, no Vale de Santarém, para poder desfrutar da vida e estar com a família. Ainda em destaque a notícia sobre o jovem de 22 anos que caiu da Barragem de Castelo de Bode; o vídeo sobre os moradores que temem o excesso de velocidade no Bairro de São Bento, em Santarém, e a notícia sobre a enfermeira que usou a imagem do Presidente da República para criticar a falta de ar condicionado.