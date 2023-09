Reportagem com artesã de 93 anos do Entroncamento, Joselda Serras, foi a mais vista

A reportagem sobre a artesã, de 93 anos do Entroncamento, Joselda Serras, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 350 mil visualizações e mais de cinco mil reacções, entre comentários, gostos e partilhas. Ainda em destaque a reportagem com a Associação Abitureiras durante as festas realizadas na aldeia do concelho de Santarém; a notícia sobre a festa da Ascensão na Chamusca que custou 450 mil euros e gerou 30 mil de receita à autarquia; a notícia sobre o ex-secretário da Junta de Santiago Montalegre, no Sardoal, que pagava contas do patrão com dinheiro da junta; a entrevista com a psicóloga clínica e neuropsicóloga, Marta Silva, que afirma que ansiolíticos e antidepressivos podem originar demência; e a notícia sobre Teresa Salcedas, uma moradora do Pombalinho que vive em situação de insalubridade.