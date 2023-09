Vídeo com Teresa Salcedas foi o mais visto da semana

O vídeo com a moradora do Pombalinho, Teresa Salcedas, foi a mais vista da semana com cerca de 250 mil visualizações.

O vídeo com a moradora do Pombalinho, Teresa Salcedas, foi a mais vista da semana com cerca de 250 mil visualizações. Ainda em destaque o vídeo sobre o acidente com o jipe do comando dos Bombeiros Sapadores de Santarém; a notícia sobre o falecimento do fotógrafo Fernando Diniz Ferreira; a notícia sobre o acidente de trotinete em Alverca do Ribatejo que fez uma vítima mortal; a reportagem com Rita Mota e Miguel Rosa que dizem ser gratos à pessoa que doou medula óssea para salvar a sua filha Maria e a notícia sobre o falecimento de Alfredo Orvalho, um dos fundadores da Agrotejo e Agromais.