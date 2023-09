A notícia sobre o novo percurso ribeirinho que liga a Póvoa de Santa Iria ao Parque das Nações em Lisboa foi a mais vista da semana com cerca de um milhão de visualizações no site e nas redes sociais de O MIRANTE.

Caminho Ribeirinho entre Póvoa e VFX com um milhão de visualizações

A notícia sobre o novo percurso ribeirinho que liga a Póvoa de Santa Iria ao Parque das Nações em Lisboa foi a mais vista da semana com cerca de um milhão de visualizações no site e nas redes sociais de O MIRANTE. Ainda em destaque a notícia sobre a luta da autarquia de Santarém contra o lagostim vermelho do Louisiana e o caranguejo peludo; a notícia sobre a conferência na Figueira da Foz sobre o novo Aeroporto Internacional de Lisboa; o desfalque da Agromais e a notícia sobre o número de ninhos de vespa asiática que tem vindo a aumentar na região.