Reportagem com Michele Rosa, produtora de figo preto, foi a mais vista da semana

A reportagem com Michele Rosa, produtora de figo preto de Torres Novas, foi a publicação mais vista da semana com cerca de 170 mil visualizações no site e nas redes sociais de O MIRANTE. Ainda em destaque a notícia sobre a loja da Mercadona de Alverca do Ribatejo que abre em Novembro e está a recrutar; a notícia sobre mais uma edição da FestAzul em Santarém; a ameaça de processo em tribunal a uma utente que se queixou do Hospital de Vila Franca de Xira; o vídeo sobre a realização de uma etapa da Baja Oeste no concelho de Azambuja e a notícia sobre a queixa apresentada pela Renova contra as pessoas que visitaram a nascente do rio Almonda.