Multas em Foros de Almada foi a notícia mais vista

A polémica com as multas no novo radar de Foros de Almada foi a notícia mais vista da semana com cerca de 100 mil visualizações no site e nas redes sociais de O MIRANTE. Ainda em destaque a entrevista com Jorge Antunes a propósito da rubrica Identidade Profissional; a notícia sobre mais uma edição da FestAzul em Santarém; os vídeos e entrevista com Inês Henriques, que anunciou o final da sua carreira de alta competição; o vídeo sobre o resgate de Laura Rosa na praia fluvial de Valada e a notícia sobre as 40 famílias que compraram casa em Vila Franca de Xira mas que não as podem habitar por falta de licenças.