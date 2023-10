Equipa O MIRANTE na Baja Portalegre 500 vai competir com o nº 222

O piloto Frederico Roque volta às provas de Todo-o-Terreno ao fim de 16 anos e vai ser o piloto principal e tem como Navegadora Joana Salgado. O MIRANTE participa em parceria com a Prolama e conta também com os patrocínios da Roques VT, Borrego Leonor Alentejo, Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, VCS Corretores de Seguros e Rosmaninho Editora de Arte.

A Baja Portalegre 500, é a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional. Frederico Roque tem no currículo participações no campeonato nacional de TT de 1991 a 2007, realizando mais de uma centena de provas, numa média de sete por ano. Teve mais de uma dezena de navegadores.

Competiu em seis carros diferentes, tendo a sua última participação sido ao volante de uma Isuzu da Prolama. O seu melhor resultado foi no Vodafone 1000, uma prova a contar para a Taça do Mundo, onde fez 9º lugar na geral, 5º português e 1º Diesel.

A Baja de Portalegre, prova do ACP da Taça do Mundo FIA de Bajas arranca amanhã com 415 equipas inscritas, de 20 nacionalidades. É a 37.ª edição e decorre até sábado, contando com Nasser Al-Attiyah, cinco vezes vencedor do Dakar e bicampeão do Mundo de Rally-Raid.

A Baja de Portalegre é a antepenúltima prova da Taça do Mundo FIA de Bajas, antecedendo as rondas no Dubai e na Jordânia. Pontuável para a competição mundial de pilotos, co-pilotos, equipas, pilotos T3, pilotos T4 e equipas T4, esta é também a mais importante ronda dos Campeonatos de Portugal de Todo Terreno da FPAK e da FMP.

Nasser Al-Attiyah, o atual líder da Taça do Mundo de Bajas, que recentemente se sagrou bicampeão do Mundo de Rally-Raid, no Rali de Marrocos, vai estrear-se ao volante de um Prodrive Hunter, o carro com que Sébastien Loeb tem brilhado no Mundial de Rally-Raid e que, pela primeira vez, vai estar em ação, em Portugal. Apesar do ilustre palmarés do piloto e príncipe do Qatar, que inclui títulos mundiais nos ralis, TT e uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, Al-Attiyah nunca conseguiu vencer a Baja Portalegre 500.

A prova conta com um Plano de Sustentabilidade Ambiental que lhe confere o estatuto de “Ecoevento”. Em parceria com a empresa Valnor e com os municípios de Portalegre, Ponte de Sor, Nisa, Gavião, Crato, Chamusca, Alter do Chão e Abrantes, a organização pretende atingir objectivos mensuráveis de sustentabilidade ambiental ao longo do evento, em linha com os códigos ambientais da FIA e da FIM.