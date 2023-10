As melhores empresas para trabalhar com 1 milhão de visualizações

Os 35 textos da revista "As melhores empresas para trabalhar – 500 maiores empresas da Região de Santarém", foram os mais vistos da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de um milhão de visualizações. A revista que O MIRANTE publicou como encarte na última edição constituiu mais um êxito editorial e comercial tanto ao nível da edição em papel como no online. Ainda em destaque a revolta dos condutores com multas na estrada de Foros de Almada; a reportagem com as 40 famílias que compraram casa em Vila Franca de Xira mas que não as podem habitar por falta de licenças; a notícia sobre a destruição do pontão do Cais da Vala devido ao mau tempo e a notícia sobre o acampamento às portas de Santarém.