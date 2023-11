360 vídeos de O MIRANTE com três milhões de visualizações

O MIRANTE publicou mais de 360 vídeos no site e nas redes sociais do jornal na Internet que somaram, durante os primeiros nove meses de 2023, mais de três milhões de visualizações. Os vídeos em destaque resultaram das reportagens sobre a Festa dos Tabuleiros, em Tomar, a “Solidariedade que tornou a vida de André Durães mais independente”; as Festas em Vales de Cima”; a reportagem sobre um caso social na Castanheira do Ribatejo e o funeral do jovem Leonardo Conceição. Na passada semana demos conta dos 13 milhões de páginas vistas também nos primeiros 10 meses, o que corresponde a mais de três milhões de utilizadores únicos.