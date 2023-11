Notícia sobre costureira Isabel Costa foi a mais lida da semana

A reportagem com Isabel Costa, uma das últimas costureiras a manter viva a arte de produzir trajes ligados às tradições ribatejanas foi a mais lida da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com mais de 70 mil visualizações. Em destaque esteve ainda o vídeo de O MIRANTE sobre o último dia da Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, que ultrapassou as 14 mil visualizações. As notícias “Encontrado corpo do jovem que estava desaparecido no Porto Alto”, “Desmantelada rede de jovens criminosos em Vila Franca de Xira”, “Tiroteio na Malvarosa em Alverca provoca um ferido e assusta moradores” e “Um bom ordenado não chega para ter uma casa digna e ajudar a família”, também mereceram a atenção dos leitores de O MIRANTE.