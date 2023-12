Galardão Empresa do Ano de O MIRANTE com cerca de 800 mil visualizações

Os textos e vídeos alusivos à 22ª edição do Galardão Empresa do Ano foram os mais vistos nas duas últimas semanas com mais de 800 mil visualizações.

Os textos do suplemento especial Galardão Empresa do Ano e os vídeos da cerimónia bateram este ano todos os recordes de visualizações, para o que contaram especialmente as entrevistas aos premiados e as reportagens dos momentos da cerimónia. Também em destaque, com cerca de 200 mil visualizações, a notícia sobre o estudo de audiências da Marktest que coloca O MIRANTE à frente dos jornais nacionais em termos de audiência e afinidade na sua área de influência.

Ainda em destaque a notícia sobre a empresa de canábis de Benavente que faliu e deixou dívidas de oito milhões; a reportagem no Lagar de Manuel Almeida, onde ainda se produz azeite à moda antiga, e a notícia sobre o motorista que está há meses à espera de um certificado para poder trabalhar.